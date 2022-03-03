jooble.org прекратил работу в России.
Zачем нужна война с Украиной?
Cколько стоит один день “спецоперации” в Украине, кто за него платит,
почему уходят и когда вернутся международные компании в Россию — на
этом сайте мы дадим ответы на вопросы, которых боятся российские
чиновники.
Цена войны
По данным Новой газеты, один день военной «спецоперации» в Украине
может стоить России десятки миллионов долларов. По подсчетам РБК,
каждый день военных действий в Сирии в 2015 году обходился в $2,4 млн.
Тогда численность военных и гражданских специалистов составляла 1600
человек.
Сейчас численность войск, которые могут участвовать в украинской
наступательной операции, оценивают в 170 тысяч человек. По самым
скромным подсчетам российская военная авантюра в Украине ежедневно
обходится федеральному бюджету в $255 млн.
В подсчеты стоимости одного дня военных действий входят выплаты
военным и гражданским специалистам, связь и услуги IT, обслуживание
военной техники, расходы на перевозку грузов, траты на медицинские
нужды, питание и другое. Кроме того, деньги из федерального бюджета
также идут на поддержку непризнанных республик «ЛДНР»: выплату
пособий, зарплат бюджетникам и пенсий.
Восстановление разрушенной инфраструктуры «ДНР» и «ЛНР», как заявил
первый замглавы бюджетного комитета Совфеда Сергей Рябухин, потребует
порядка 1,5 триллиона рублей в течение трех лет. Беженцам из «ДНР» и
«ЛНР» российские власти уже выплатили около 610 миллионов рублей. При
этом 860 тысяч жителей «ДНР» и «ЛНР», по данным Госдумы, приняли
гражданство РФ, что дает им право на выплату пенсий и другие формы
поддержки.
Возможно, лучшим применением этих денег стало бы лечение больных
детей, модернизация жилищного фонда, строительство социального жилья?
Вопрос риторический. К сожалению, вместо этого каждый день в войне на
территории Украины сгорают миллионы долларов и сотни жизней молодых
российских парней.
Когда остановится рост цен на продукты?
По данным Forbes, влияние санкций на российскую экономику и рынок
труда полностью проявится в III квартале 2022 года, считает профессор
географического факультета МГУ Наталья Зубаревич. И если в провинции
главной проблемой будет рост цен на продукты, то жителей крупных
городов ждет настоящий шок, связанный с потерей привычного образа
жизни.
фото из твиттера @fre_russia
В селах и малых городах, главной проблемой будет инфляция. Хорошо
зарабатывающим жителям крупных городов придется поменять свой образ
жизни и потребления продуктов. Но одна история — если вы не можете
куда-то полететь отдохнуть или купить ребенку айфон. Другая — если вы
последние деньги тратите на подорожавшие продукты и медицину, а услуги
почти не потребляете и больше полагаетесь на огород. В провинции люди
привыкли терпеть и затягивать пояса. На это рассчитывает и
правительство РФ. Другое дело жители крупных городов, для которых это
будет сильный удар.
Курс рубля стремительно падает
100
+
глобальных компаний
ушло с российского рынка
37
стран
закрыли свое воздушное пространство для России
70%
стоимости
уже потерял рубль к долларам и евро
Будет ли дефицит лекарств?
Из-за санкций этот импорт в данный момент приостановили или
прекратили. Поэтому и возник важный вопрос: можно ли использовать
запасенное российское сырье для производства отечественных аналогов
импортной продукции без потери качества?
Прогнозы экспертов относительно препаратов, производящихся в России,
довольно размыты. По данным московской аналитической фирмы АРЭНСИ
Фарма, от 80% до 85% лекарств российского производства основаны на
импортных компонентах.
Почему от санкций страдают простые люди, а не чиновники и олигархи?
Российские элиты и чиновники возможно готовились к санкциям со стороны
США и ЕС. Они успели перевести свои сбережения в иностранную валюту и
золото. У многих есть гражданство западных стран, которых они так
любят критиковать.
Хуже обстоят дела с благосостоянием простых граждан России, которые
ранее были далеки от политики. Импортозамещение на деле оказалось
блефом, сегодня российская экономика оказалась неготовой к
экономической войне со всем миром
.
Z
End
экономики?
Миллиардер Олег Дерипаска, например, полагает, что на Россию уже
опустился железный занавес. Экономические последствия войны между
Россией и Украиной, по мнению бизнесмена, будут жесточайшими.
"Умножайте кризис 98-го года на три", — сказал Дерипаска.
Председатель Наблюдательного совета Московской Биржи Олег Вьюгин тем
временем обращает внимание, что сравнения нынешней ситуации с
кризисами прошлого едва ли уместны.
"Это новый тип кризиса. Мы не можем его сравнить ни с 2008 годом,
ни с 2014-м. Те кризисы исправлялись рыночными силами. То, что
происходит сейчас, носит нерыночный характер. Этот кризис порожден
массовым исходом инвесторов и компаний, поэтому он будет тяжелее.
По его словам, самым болезненным последствием санкций для экономики
России прямо сейчас выглядит вовсе не частичное отключение от SWIFT и
даже не заморозка активов ЦБ, а массовый исход бизнеса.
Вместе с уходом иностранных компаний в России сокращается количество
рабочих мест. Экономисты сходятся во мнении, что страну ожидает
трёхкратный рост безработицы, который превысит показатели кризиса 1998
года. Также ожидается повышение теневой экономики и уход от налогов,
что ударит по зарплатам бюджетников и пенсиям.
Какую Россию получат в наследство новые поколения?
Крайне сложно предугадать последствия войны с Украиной для населения
России. Уже сейчас в ходе вооруженного конфликта погибло несколько
тысяч мирных жителей, в том числе и сотня детей. Ответственность за
военные преступления теперешнего правительства РФ будут нести
поколения россиян, которые даже еще не родились.
Также солдаты, которые вернутся домой из несправедливой войны, будут
чувствовать себя обманутыми и ненужными. В стране резко возрастет
уровень преступности, а целое поколение молодых людей останутся один
на один с посттравматическим расстройством.
Войну никогда не поздно остановить.