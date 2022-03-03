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Zачем нужна война с Украиной?

Cколько стоит один день “спецоперации” в Украине, кто за него платит, почему уходят и когда вернутся международные компании в Россию — на этом сайте мы дадим ответы на вопросы, которых боятся российские чиновники.

Цена войны

По данным Новой газеты, один день военной «спецоперации» в Украине может стоить России десятки миллионов долларов. По подсчетам РБК, каждый день военных действий в Сирии в 2015 году обходился в $2,4 млн. Тогда численность военных и гражданских специалистов составляла 1600 человек.

Сейчас численность войск, которые могут участвовать в украинской наступательной операции, оценивают в 170 тысяч человек. По самым скромным подсчетам российская военная авантюра в Украине ежедневно обходится федеральному бюджету в $255 млн.

В подсчеты стоимости одного дня военных действий входят выплаты военным и гражданским специалистам, связь и услуги IT, обслуживание военной техники, расходы на перевозку грузов, траты на медицинские нужды, питание и другое. Кроме того, деньги из федерального бюджета также идут на поддержку непризнанных республик «ЛДНР»: выплату пособий, зарплат бюджетникам и пенсий.

Восстановление разрушенной инфраструктуры «ДНР» и «ЛНР», как заявил первый замглавы бюджетного комитета Совфеда Сергей Рябухин, потребует порядка 1,5 триллиона рублей в течение трех лет. Беженцам из «ДНР» и «ЛНР» российские власти уже выплатили около 610 миллионов рублей. При этом 860 тысяч жителей «ДНР» и «ЛНР», по данным Госдумы, приняли гражданство РФ, что дает им право на выплату пенсий и другие формы поддержки.

Возможно, лучшим применением этих денег стало бы лечение больных детей, модернизация жилищного фонда, строительство социального жилья? Вопрос риторический. К сожалению, вместо этого каждый день в войне на территории Украины сгорают миллионы долларов и сотни жизней молодых российских парней.

В «Спецоперации» гибнут срочники

Министерство обороны Российской Федерации вечером 9 марта подтвердило участие солдат-срочников в "специальной военной операции" на территории Украины. Представитель ведомства Игорь Конашенков отметил, что неопределенное количество военнослужащих попали в плен. Также имеется информация о гибели молодых солдат, но их имена, воинские части и количество не разглашается.

Высокая интенсивность боевых действий, применение артиллерии и авиации с обеих сторон заставляет вводить новые резервы армии России на территорию Украины. Весенний призыв, который стартует в марте, восполнит ряды обескровленных войсковых частей. Ожидается, что солдаты нового призывы смогут заменить военнослужащих, которые уже больше месяца ведут бои на Украине, и помогут в штурме больших стратегически важных городов .

Погибнуть или отдать здоровье на благо Родины - всегда приветствуется в телевизионных передачах. Менее охотно телеведущие готовы рассказывать о жалких пособиях, злыднях и проблемах с которыми остаются сам на сам выжившие ветераны боевых действий. Ведь борьба с травмами и болезнями - это уже война персональная для каждого новоиспеченного ветерана и чиновников она совсем не интересует

Когда остановится рост цен на продукты?

По данным Forbes, влияние санкций на российскую экономику и рынок труда полностью проявится в III квартале 2022 года, считает профессор географического факультета МГУ Наталья Зубаревич. И если в провинции главной проблемой будет рост цен на продукты, то жителей крупных городов ждет настоящий шок, связанный с потерей привычного образа жизни.
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фото из твиттера @fre_russia
В селах и малых городах, главной проблемой будет инфляция. Хорошо зарабатывающим жителям крупных городов придется поменять свой образ жизни и потребления продуктов. Но одна история — если вы не можете куда-то полететь отдохнуть или купить ребенку айфон. Другая — если вы последние деньги тратите на подорожавшие продукты и медицину, а услуги почти не потребляете и больше полагаетесь на огород. В провинции люди привыкли терпеть и затягивать пояса. На это рассчитывает и правительство РФ. Другое дело жители крупных городов, для которых это будет сильный удар.

Курс рубля стремительно падает

100 +

глобальных компаний
ушло с российского рынка

37

стран
закрыли свое воздушное пространство для России

70%

стоимости
уже потерял рубль к долларам и евро

-9.7%

прогнозируемое падение ВВП в результате санкций по оценке WIFO

Будет ли дефицит лекарств?

Из-за санкций этот импорт в данный момент приостановили или прекратили. Поэтому и возник важный вопрос: можно ли использовать запасенное российское сырье для производства отечественных аналогов импортной продукции без потери качества?

Прогнозы экспертов относительно препаратов, производящихся в России, довольно размыты. По данным московской аналитической фирмы АРЭНСИ Фарма, от 80% до 85% лекарств российского производства основаны на импортных компонентах.

Почему от санкций страдают простые люди, а не чиновники и олигархи?

Российские элиты и чиновники возможно готовились к санкциям со стороны США и ЕС. Они успели перевести свои сбережения в иностранную валюту и золото. У многих есть гражданство западных стран, которых они так любят критиковать.

Хуже обстоят дела с благосостоянием простых граждан России, которые ранее были далеки от политики. Импортозамещение на деле оказалось блефом, сегодня российская экономика оказалась неготовой к экономической войне со всем миром .

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экономики?

Миллиардер Олег Дерипаска, например, полагает, что на Россию уже опустился железный занавес. Экономические последствия войны между Россией и Украиной, по мнению бизнесмена, будут жесточайшими.

"Умножайте кризис 98-го года на три", — сказал Дерипаска.

Председатель Наблюдательного совета Московской Биржи Олег Вьюгин тем временем обращает внимание, что сравнения нынешней ситуации с кризисами прошлого едва ли уместны.

"Это новый тип кризиса. Мы не можем его сравнить ни с 2008 годом, ни с 2014-м. Те кризисы исправлялись рыночными силами. То, что происходит сейчас, носит нерыночный характер. Этот кризис порожден массовым исходом инвесторов и компаний, поэтому он будет тяжелее.

По его словам, самым болезненным последствием санкций для экономики России прямо сейчас выглядит вовсе не частичное отключение от SWIFT и даже не заморозка активов ЦБ, а массовый исход бизнеса.
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Вместе с уходом иностранных компаний в России сокращается количество рабочих мест. Экономисты сходятся во мнении, что страну ожидает трёхкратный рост безработицы, который превысит показатели кризиса 1998 года. Также ожидается повышение теневой экономики и уход от налогов, что ударит по зарплатам бюджетников и пенсиям.

Какую Россию получат в наследство новые поколения?

Крайне сложно предугадать последствия войны с Украиной для населения России. Уже сейчас в ходе вооруженного конфликта погибло несколько тысяч мирных жителей, в том числе и сотня детей. Ответственность за военные преступления теперешнего правительства РФ будут нести поколения россиян, которые даже еще не родились.

Также солдаты, которые вернутся домой из несправедливой войны, будут чувствовать себя обманутыми и ненужными. В стране резко возрастет уровень преступности, а целое поколение молодых людей останутся один на один с посттравматическим расстройством.

Войну никогда не поздно остановить.