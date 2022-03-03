По данным Новой газеты, один день военной «спецоперации» в Украине может стоить России десятки миллионов долларов. По подсчетам РБК, каждый день военных действий в Сирии в 2015 году обходился в $2,4 млн. Тогда численность военных и гражданских специалистов составляла 1600 человек.

Сейчас численность войск, которые могут участвовать в украинской наступательной операции, оценивают в 170 тысяч человек. По самым скромным подсчетам российская военная авантюра в Украине ежедневно обходится федеральному бюджету в $255 млн.

В подсчеты стоимости одного дня военных действий входят выплаты военным и гражданским специалистам, связь и услуги IT, обслуживание военной техники, расходы на перевозку грузов, траты на медицинские нужды, питание и другое. Кроме того, деньги из федерального бюджета также идут на поддержку непризнанных республик «ЛДНР»: выплату пособий, зарплат бюджетникам и пенсий.

Восстановление разрушенной инфраструктуры «ДНР» и «ЛНР», как заявил первый замглавы бюджетного комитета Совфеда Сергей Рябухин, потребует порядка 1,5 триллиона рублей в течение трех лет. Беженцам из «ДНР» и «ЛНР» российские власти уже выплатили около 610 миллионов рублей. При этом 860 тысяч жителей «ДНР» и «ЛНР», по данным Госдумы, приняли гражданство РФ, что дает им право на выплату пенсий и другие формы поддержки.

Возможно, лучшим применением этих денег стало бы лечение больных детей, модернизация жилищного фонда, строительство социального жилья? Вопрос риторический. К сожалению, вместо этого каждый день в войне на территории Украины сгорают миллионы долларов и сотни жизней молодых российских парней.